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خالد وليد يكشف لمصراوي كواليس رحيله عن الأهلي

03:44 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    خالد وليد وشريف إكرامي وحسام غالي
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    خالد وليد مع الاهلي (3)
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    خالد وليد وعصام الحضري
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    خالد وليد مع وادي دجلة (3)
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    خالد وليد مع وادي دجلة (1)
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    خالد وليد مع الاهلي (1)
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    خالد وليد مع أسوان (3)
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    خالد وليد مع الاهلي (5)
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    خالد وليد مع أسوان (4)
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كتبت-هند عواد:

روى خالد وليد حارس مرمى أسوان السابق، كواليس رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، بعد 8 سنوات في النادي بداية من مدرسة الكرة حتى الفريق الأول.

وقال خالد وليد في تصريحات خاصة لمصراوي: "انضممت إلى الأهلي عام 2008، وصعدت مع الفريق الأول وكنت حارس المرمى الثالث عندما توج الفريق بالكونفدرالية الأفريقية، وعندما كنت لاعبا في فريق الشباب كان إكرامي الشحات مدربي، وشريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول".

واختتم خالد وليد: "كان هناك من يحاربني وعندما صعدت إلى الفريق الأول كنت أعلم أنني سأكون في القائمة الأفريقية، والجميع كان سعيد بي، ولكن كابتن إكرامي قال لهم أريده في معسكر الناشئين وبعدها يمكن أن تأخذوه، ومنذ تلك اللحظة لم أصعد للفريق الأول مرة أخرى، كما أنني لم أشارك مع فريقي حتى، وفي آخر العام رحلت عن الفريق".

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خالد وليد الأهلي أسوان إكرامي
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