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نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك

03:47 م الأحد 13 يوليو 2025
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    نادي الزمالك
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    تدريبات نادي الزمالك
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    تدريبات نادي الزمالك
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    تدريبات نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

واصل نادي الزمالك، سعيه لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن محمد مسعد، جناح فريق مودرن سبورت، دخل حسابات الأبيض، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

محمد مسعد شارك مع فريق مودرن سبورت الموسم الماضي، في 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين في مختلف المسابقات.

وأوضح المصدر، أن محمد مسعد أحد الأسماء المطروحة على طاولة الزمالك، لكن ما حدث مجرد اتصالات شفهية مع مسؤولي مودرن لاستطلاع موقفهم بشأن مستقبل اللاعب دون تقديم عرض رسمي.

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