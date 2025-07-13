كتب- محمد خيري:

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، تطورات مفاوضات الزمالك مع الفريق البترولي لضم اللاعب.

وقال الحاوي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "حامد حمدان تلقى عرضا خرافيا من بيراميدز، ولكن اللاعب رفض بسبب رغبته اللعب للزمالك".

وأضاف: "انضمام حامد حمدان فرحة لشعب فلسطين لأنهم متابعين الموضوع واللاعب عائلته والده ووالدته وأخواته زملكاوية واللاعب منذ ٨ مواسم في مصر من أجل تحقيق حلم اللعب للزمالك".

وتابع : "اللاعب سبق له اللعب للأهلي ومر بأندية عديدة منذ أن وصل لبتروجيت وهو حلمه اللعب للزمالك".

وواصل: "البيان الذي أصدره نادي بتروجت اليوم ليس حاسما والباب لم يغلق، وحامد حمدان أبلغ مسئولي بتروجت أنه لن يلعب تاني في بتروجت".

واختتم تصريحاته: "أحمد رضا ساب الفريق في منتصف الموسم من أجل اللعب للأهلي على الرغم من صعوبة الموسم الماضي، وسيد عيد يعشق حامد حمدان ودا عزائي الوحيد ولكن سيد عيد لم يقف على اللاعب".