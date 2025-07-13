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"مؤثر وبلاش هجوم".. قناة الزمالك تفجر مفاجأة حول رحيل مصطفى شلبي

12:29 م الأحد 13 يوليو 2025
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    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
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    احتفال مصطفى شلبي بهدفه (1)
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    احتفال مصطفى شلبي بهدفه (2)
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    احتفال مصطفى شلبي
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    هدف مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي من تدريبات الزمالك اليوم
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    مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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كتب- محمد خيري:

أكد محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك السابق ومُقدم برنامج "زملكاوي"، أن لاعبي الفريق الأبيض دائما مظلومين إعلاميًا على مدار السنوات الماضية.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة من نادي البنك الأهلي مع مصطفى شلبي من أجل ضمه، ولكن اللاعب يتمسك بالحصول على مبلغ مالي كبير، وهو ما يعطل الصفقة حتى الآن.

وقال أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي لاعب في الوقت الحالي بنادي الزمالك وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، وهو لاعب مؤثر بالأرقام للفريق وساهم في الحصول على بطولة كأس مصر".

وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن لا نضغط على اللاعبين بطريقة سلبية وأرفض الهجوم على مصطفى شلبي بهذا الشكل وتذكروا مع حدث مع محمود علاء حتى رحل عن النادي وأيضا يوسف أوباما".

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