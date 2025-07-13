"الأخوة الأعداء".. لاعبون جمعهم الدم وفرقهم الأهلي والزمالك

كتبت-هند عواد:

شهدت الكرة المصرية عبر العديد من السنوات، العديد من القصص الغريبة التي جمعت بين الإخوة في الملاعب، لكن على طرفي نقيض، أحدهما يرتدي القميص الأحمر للنادي الأهلي، والآخر يدافع عن ألوان الزمالك.

حسن وحسين الفار

وفقا لكتاب "مصر وكرة القدم" لياسر أيوب، كان هناك شقيقان يلعبان في الأهلي والزمالك في ثلاثينيات القرن الماضي، وهما حسن (الزمالك) وحسين (الأهلي) الفار، وفي نهائي كأس مصر 1938، التقى القطبين والأخويين.

في اللقاء الأول تقدم الزمالك بهدف حسين لبيب، قبل أن يتعادل الأهلي بهدف عكس لمدافع الزمالك حسين الفار، وفي المباراة الثانية فاز الزمالك بهدف نظيف، ومن المفارقات أن حسن الفار من حسم اللقاء للأبيض، وضد شقيقه.

إكرامي الشحات وإحسان

في السبعينيات، ارتدى إكرامي الشحات قميص النادي الأهلي وحرس عرينه ليلقب بـ"وحش أفريقيا"، وعلى الجانب الآخر، شقيقه إحسان حرس عرين الزمالك.

شمس وبدر حامد.. مواجهة تاريخية

عام 1985 شهد صدامًا عائليًا في ربع نهائي كأس مصر، عندما التقى شمس حام، لاعب الأهلي، بشقيقه بدر حامد مدافع الزمالك، وقال شمس في حوار عبر قناة المحور: "لاعبو الزمالك كانوا بيشتكوا لبدر، ففي كرة عملت فاول مع محمد صلاح وخدت الكرة وماشي، لقيت بدري جاي يضربني أكننا في البيت، فجريت".

عبدالله وصالح جمعة

كان الثنائي صالح جمعة لاعب الأهلي وشقيقه عبدالله لاعب الزمالك، الأشهر خلال الألفية الحالية، والتقى الثنائي في مباراة شهيرة بالدوري المصري 2019 انتهت بالتعادل السلبي.

أحمد وأكرم توفيق

بينما لعب أحمد توفيق دورًا مهمًا مع الزمالك، اختار شقيقه أكرم توفيق الانتقال إلى الأهلي من إنبي، وتنافسا خلال فترتهما داخل القطبين.