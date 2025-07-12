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3 وديات وحضور الخطيب.. مصدر يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس

11:08 م السبت 12 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

أنهى النادي الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق في تونس، استعدادا للموسم الجديد، كذلك المباريات الودية، التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق أن معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل، سيتم إقامته في تونس، سيخوض خلاله الفريق ثلاثة مباريات ودية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن المارد الأحمر سيبدأ مبارياته الودية في معسكر تونس يوم 21 يوليو الجاري، بمواجهة فريق الملعب التونسي، قبل أن يخوض مباراته الثانية بالمعسكر يوم 25 أمام شباب بلوزداد".

وأضاف: "الأهلي سينتقل يوم 27 من طبرقة إلى سوسة، ثم سيخوض مباراته الثالثة والأخيرة بالمعسكر يوم 28 من شهر يوليو، قبل أن يعود إلى مصر في اليوم التالي يوم 29".

واختتم المصدر تصريحاته: "زبير بيه رئيس النجم الساحلي، تواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وطالبه بالحضور إلى ملعب المباراة والتواجد في المدرجات، خلال احتفال الفريق التونسي بالمئوية".

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، يستعد للموسم المقبل 2025-2026 المقرر انطلاقه في أغسطس المقبل.

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