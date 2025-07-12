كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفارس الأبيض يملك سيرة ذاتية مميزة مقارنة بالمقابل المادي الذي يتقاضاه مع الفريق.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الفريق يلقى دعم جماهيري كبير خلال الفترة الماضية، هى حالة كانت غائبة عن الفريق في الفترات الماضية، الفريق تعاقد مع مدير فني جديد يمتلك سيرة ذاتية جيدة، مقارنة بالمقابل المادي الذي يتقاضاه".

وأضاف: "دائما يكون استمرار المدرب في الأندية الكبيرة، مرتبط بالنتائج التي يحققها الفريق، مثل ما حدث مع كولر في الأهلي ورحل عن الفريق قبل نهاية الموسم ب 6 مباريات".

واختتم سليمان تصريحاته: "لم نشاهد مثل هذه الإجازة الطويلة في الكرة المصرية من قبل، لكنها جاءت بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وكان النادي الأهلي، قد شارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات بعد احتلال المركز الرابع في مجموعته.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد تعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق، خلفا للمدير الفني السابق أيمن الرمادي.

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