كتب - يوسف محمد:

في عام 2016، تعاقد نادي الزمالك مع أحد اللاعبين أصحاب القدرات والمهارات الفنية الكبيرة، الذي كان متوقع له أن يكون أحد نوم الفارس الأبيض في ذلك الوقت، خاصة في ظل المستوى الفني الكبير الي ظهر به اللاعب قبل الانضمام للفريق، رفقة المصري البورسعيدي ومن قبله مصر المقاصة، مما جعله واحد من اللاعبين المنتظر ظهورهم بالقميص الأبيض.

وبعد إعلان نادي الزمالك التعاقد مع مسعد، في يوليو من عام 2016، بقيت جماهير القلعة البيضاء تتأهب الظهور الأول للاعب مع الفارس الأبيض، وتأمل أن ينجح اللاعب في حمل راية الفريق لسنوات طويلة وتحقيق الكثير من الألقاب رفقة بقية زملائه.

وعلى الرغم من الطموحات والأمال الكبيرة، التي كانت توضع على اللاعب من قبل جماهير الفارس الأبيض فور انتقاله إلى النادي، وكذلك الإمكانيات المهارية والفنية العالية التي اشتهر بها اللاعب قبل الانضمام إلى الفريق، إلا أنه لم يستمر مع الزمالك سوى موسم واحد، ليرحل بعد ذلك في فريق مصر المقاصة وهو الفريق الذي بدأت شهرته من خلاله في الدوري المصري.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ 36 عاما حاليا دون نادي، من رحيله عن فريق هلال مطروح بدوري الدرجة الثانية المصري.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مطول مع لاعب نادي الزمالك السابق، الذي تحدث معنا عن بدايته في كرة القدم، وأبرز المحطات في مشواره بكرة القدم وأسباب رحيله عن الفارس الأبيض.

وجاء نص الحوار كالتالي:

كلمنا عن بدايتك في كرة القدم

بداياتي في كرة القدم، كانت من بوابة صفوف فريق قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، قبل أن يتم تصعيدي إلى الفريق الأول بالنادي عن طريق الكابتن أحمد حسن، الذي يعد هو المدرب صاحب الفضل الأكبر علي في مسيرتي في كرة القدم بشكل عام، ثم انتقلت بعد ذلك إلى صفوف فريق مصر المقاصة.

كيف جاءت خطوة انتقاله إلى نادي الزمالك؟

المستوى المميز الذي قدمته وظهرت به في الدوري المصري بداية مع فريقي مصر المقاصة والمصري البورسعيدي، ساهم في وجود أكثر من عرض لي بالدوري ومنهم نادي الزمالك، وانتقلت إلى الفارس الأبيض، بعد مكالمة جمعت بيني وبين أحمد مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك آنذاك.

وأحمد مرتضى منصور تواصل مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة آنذاك، وتم الاتفاق على انتقالي إلى الفارس الأبيض بشكل نهائي، هذا أمر أسعدني بشكل كبير خاصة وأنني مشجع لنادي الزمالك من صغري.

ما هو سبب عدم ظهورك بشكل مميز مع نادي الزمالك؟

الإصابات هي السبب الأساسي في عدم حصولي على فرصة كبيرة مع النادي الزمالك، هي التي ساهمت في رحيلي عن الفريق بشكل سريع، خاصة بعد تعرضي لإصابة قوية في الركبة أبعدتني عن الملاعب لفترة كبيرة، وليس هناك ظلم في عدم لعبي بشكل مستمر مع الفريق في ذلك الوقت واعتبر المشاركة تعتمد على التوفيق في المقام الأول فهي "قسمة ونصيب".

ما هى الفترة الأفضل في مسيرتك بكرة القدم؟

بالنسبة لي الفترة الأفضل في مسيرتي الكروية هى فترة تواجدي في النادي المصري البورسعيدي، التي كانت من يناير 2015 حتى يونيو 2016 وتمكن خلالها من تقديم مستوى مميز ومساعدة الفريق على الوصول إلى مركز مميز في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز آنذاك.

وكان محمد مسعد صاحب الـ36 عاما، لعب مع النادي المصري قبل الانتقال إلى الفارس 20 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

ما هو الفارق بين الدوري الممتاز ودوري الممتاز ب؟

من وجهة نظري دوري الممتاز ب والدرجات الأدنى، تكون أصعب نظرا لجودة الملاعب والمنافسة بين الفرق أيضًا، لكن الدوري الممتاز المصري مقارنة بالدرجات الأدنى يكون أسهل بشكل كبير، يساعد اللاعب بصورة أكبر على إظهار قدرته وإمكانياته الفنية والمهارية بشكل كبير.

ولعب مسعد رفقة فريق هلال مطروح في دوري الدرجة الثانية المصري، الذي انتقل إليه في أكتوبر من عام 2022، قادما من فريق مصر المقاصة.

هل حدث مفاوضات معك من النادي الأهلي من قبل؟

النادي الأهلي تواصل معي قبل الانضمام إلى نادي الزمالك في عام 2016 وكان يرغب في ضمي، لكنني فضلت الانتقال إلى الزمالك، خاصة وأنني من مشجعي نادي الزمالك وكان حلمي الانتقال إلى الفارس الأبيض أيضًا.

وعن أكثر الأمور والعقبات التي واجهته اللاعب في مسيرته الكروية، أكد مسعد لمصراوي، أن الإصابات تعد هى العقبة الأكبر التي واجهته في كرة القدم، فهي التي ساهمت في عدم تقديمه مسيرة رياضية أفضل مما قدمها.

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