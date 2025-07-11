كتب - نهى خورشيد

قيم محمد عبدالجليل نجم الأهلى والزمالك الأسبق، الصفقات الجديدة التى تعاقدت معها إدارة القلعة الحمراء، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، موضحاً كيف سحب زيزو الأضواء من باقي النجوم.

قال عبدالجليل في تصريحات خاصة لمصراوي:"صفقات الأهلى تُعدّ من أقوى التدعيمات خلال العشر أو العشرين سنة الأخيرة، أنت الآن تدعم بزيزو، أفضل لاعب في مصر، وتدعم بتريزيجيه، وبن رمضان، أفضل لاعب في إفريقيا، وتستعيد ديانج… أفضل اللاعبين، بالطبع جميعها صفقات ممتازة جدًا، وكلهم رأيناهم على المستوى العالمي ليسوا بتلك القوة، ولكن على المستوى المحلي والإفريقي فهُم سيكتسحون، بلا شك، لم نشهد صفقات بهذه القوة منذ خمسين سنة".

وأضاف:"أما عن تقييمنا لهم، فـ زيزو لم يلعب سوى مباراتين، وبن شرقي خمس مباريات، وتريزيجيه كذلك… جميعهم لم يظهروا بشكل كامل حتى الآن، لكنهم شاركوا في كأس العالم، بن شرقي سبقهم بقليل، فلا يزال من المبكر الحكم عليهم، ويُقاس أداؤهم بعد بداية الدوري بثلاث أو أربع مباريات، عندها يمكن التقييم الصحيح لهذه الصفقات: هل هي ناجحة؟ هل أحدثت توتراً داخل غرفة الملابس؟".

وتابع حديثه:"زيزو نجح في خطف الأضواء من باقي الصفقات، وهذا حقه، لأن كل نجم له توقيته الذي يتفوق فيه. قبل ستة أشهر، كان إمام عاشور هو النجم، وقبله كهربا، وهكذا، وزيزو أيضًا سيحدث معه نفس الأمر حين تأتي صفقة جديدة بعد سنتين أو ثلاث تسحب منه الأضواء. منذ أيام رضا عبدالعال وحتى صفقة زيزو، دائمًا ما يظهر نجم يخطف الأضواء في فترات مختلفة".

وعن السبب في تراجع الوهج حول صفقة بن شرقي قال:" تألق تريزيجيه في الفترة الأخيرة، وخصوصًا أثناء كأس العالم، أما بن شرقي فلا غبار عليه، وكلاهما سيكون من العناصر المهمة في الملعب، بشرط أن يتم توظيفهما بالشكل الصحيح واستغلال إمكاناتهما جيداً".

وأردف:"زيزو هو الصفقة الوحيدة التي ستفيد الأهلي من بين هذه المجموعة، فهو ورقة رابحة في كل الخطوط، ومن الأفضل ألا يُقيد في مركز الجناح فقط، بل يُمنح الحرية في التحرك داخل الخط الأمامي، سواء يمينًا أو يسارًا أو في العمق، شاهدناه في مباراة بورتو عندما كان متحررًا، وقدم أداءً عاليًا جدًا ومميزًا".

وعن كثرة النجوم أكد:" سلاح ذو حدين؛ فقد تسود المحبة بينهم وتسير الأمور بسلاسة، لكن إذا ظهرت الجبهات والصراعات فستكون هناك مشاكل كبيرة، خاصةً إذا جلس بعض النجوم على مقاعد البدلاء، مما قد يُحدث توتراً كبيرًا، لذلك، لا بد من وجود مدير فني قوي يستطيع السيطرة على الفريق ولمّ الشمل، مثلما كان يفعل جوزيه ريفيرو".

وأكمل نجم الأحمر السابق:"الأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر ومدافع، وأعتقد أن محمد شريف قادر على تعويض وسام أبو علي إذا رحل، ومصطفى محمد هو الأنسب لهذا المركز".

وواصل:"الإدارة حتى الآن وفّرت أفضل لاعبين في إفريقيا والوطن العربي، ولكن الخطأ الوحيد كان في عدم التعاقد مع ظهير أيسر منذ البداية، وهذا أمر يحدث، لكنها تداركت الأمر لاحقًا بالتعاقد مع محمد شكري، وبشكل عام، كل هذه التعاقدات والبطولات تؤكد على قوة الإدارة".

وأتم حديثه:"الموسم الجديد سيكون اكتساحًا من جانب النادي الأهلي على مستوى الدوري، والكأس، وإفريقيا. الأهلي يمتلك فريقين من أصحاب الخبرات، وأي فريق في الدوري سيواجه مشكلة كبيرة أمامه".