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رباعي الأهلي أبرزهم.. 10 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري

12:53 ص الجمعة 11 يوليو 2025
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    عمرو السولية
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    عمرو السولية (2)
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    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي3
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    حمزة المثلوثي مع كأس السوبر الأفريقي (2)
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    حمزة المثلوثي مع كأس السوبر الأفريقي (1)
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    أيمن أشرف
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    اللاعب أيمن أشرف
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    محمود متولي مدافع الأهلي السابق
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    محمود متولي مدافع الأهلي السابق 1
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    محمود متولي ينضم إلى الاتحاد السكندري
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كتب- محمد عبدالهادي:

مع قرب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026، برز العديد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم مع نهاية الموسم الماضي، ليصبحوا بدون نادٍ في انتظار حسم مستقبلهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي على رأس اللاعبين البارزين بدون نادٍ، رباعي الأهلي السابقين، عمرو السولية، علي معلول، أيمن أشرف، ومحمود متولي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين البارزين في الدوري المصري بدون نادٍ حتى الآن وفقًا لترانسفير ماركت:

عمر السولية، انتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية موسم 24-2025، ولم يحسم مستقبله حتى الأن.

علي معلول، قرر الأهلي رحيله عن صفوفه بنهاية الموسم المنصرم، ولم تتضح وجهته المقبلة بعد.

حمزة المثلوثي، رحل عن صفوف الزمالك عقب نهاية عقده، وبات بدون نادً في الوقت الحالي.

محمود متولي، مدافع الأهلي السابق والاتحاد السكندري، حيث فسخ عقده مع زعيم الثغر وبات بدون نادٍ.

أيمن أشرف، مدافع الأهلي والبنك السابق، انتهى تعاقده مع الأخير ولم يحسم وجهته الجديدة بعد.

المهدي سليمان، انتهي تعاقده مع الاتحاد السكندري، وبات بدون نادٍ الأن، رغم ارتباط اسمه بالزمالك.

أحمد عادل عبد المنعم، بعد رحيله عن الإسماعيلي، بات بدون نادٍ.

محمد عبدالغني، انتهى عقده مع البنك الأهلي وبات بدون نادٍ.

باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، بدون نادٍ.

أحمد سمير، لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، بدون نادٍ.

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