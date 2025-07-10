كتب - نهى خورشيد

أوضح عادل عبد الرحمن نجم الأهلى السابق، أسباب تعاقد إدارة الأهلى مع عدد كبير من النجوم قبل بداية الموسم الرياضي المقبل، موضحاً رأيه وتقييمه في اللاعبين.

وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي:"جميع الصفقات مهمة جدًا وجيدة، فقد تم التعاقد مع أفضل اللاعبين في إفريقيا ومصر، كلهم لاعبون كبار، ولا أحد خطف الأضواء من الآخر، فالنادي الأهلي لا يوجد به فكرة اللاعب الأوحد. جميع لاعبي الأهلي على نفس القدر من الأهمية، وكل صفقة لها قيمتها".

وأضف:"على سبيل المثال، محمد علي بن رمضان يُعد من أهم الصفقات، وتريزيجيه أيضًا من أبرز الصفقات، وزيزو كذلك، حتى إمام عاشور، في وقت سابق، كان من أبرز الصفقات. نحن نتحدث عن نادٍ يضم لاعبين جميعهم على مستوى عالٍ، وليس من نوعية الأندية التي تميز لاعبًا على حساب الآخر أو تمنح الأضواء لأحد بعينه".

وتابع نجم الأحمر:"لا يوجد شيء اسمه صفقة أقوى أو أهم في الأهلي، فكل صفقة لها أهمية في مركزها، ولا يوجد مركز أهم من الآخر داخل منظومة الفريق. لذلك، لا أعتقد أن صفقة زيزو هي الأهم في النادي الأهلي".

وأكمل:"إذا كان زيزو قد جذب بعض الاهتمام مؤخرًا، فذلك لأنه صفقة جديدة، وليس معنى ذلك أنه ألغى قيمة من سبقه، لا يمكن القول إن صفقة ما تأخذ الأضواء من أخرى، فكل لاعب له قيمته، سواء زيزو أو بن شرقي، وكلاهما لاعب كبير ومهم".

وأردف:"النادي الأهلي يحتاج حاليًا إلى قلب دفاع وظهير أيسر، وكثرة النجوم في صفوف الأهلي تُعد أمرًا إيجابيًا، بخلاف بعض الأندية الأخرى التي قد تُعاني من هذا الأمر، السبب في ذلك أن الأهلي يعمل بمنظومة واضحة، ولا يسمح بوجود تمييز أو تهاون، فالكل يسير وفق النظام، ومن لا يلتزم بالنظام يرحل، موكداً نصاً:"مافيش لاعب بيدلع فى الأهلى".

وواصل عادل:"أما في ما يخص اللاعب وسام أبو علي، فإن كان سيُدرّ دخلًا ماديًا كبيرًا للنادي الأهلي، فلا مانع من رحيله، أما إذا كان المقابل المالي ضئيلًا، فالنادي في حاجة إلى خدماته".

وأتم حديثه قائلاً:"مصطفى محمد لاعب كبير ومحترف في الخارج، وسيكون خيارًا مناسبًا جدًا لتدعيم الفريق".