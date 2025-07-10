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بسبب زيزو.. نجم الأهلي يطالب بتعديل عقده أو مناقشة العروض الخليجية

10:01 م الخميس 10 يوليه 2025
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    إمام عاشور من تدريبات منتخب مصر مع حسام حسن وزيزو
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    إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور (3)
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    إصابة إمام عاشور
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    زيزو لاعب الزمالك مع إمام عاشور لاعب الأهلي
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    زيزو
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    زيزو وتريزيجيه
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    زيزو وتريزيجيه
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    أحمد زيزو (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، خلال ظهوره على قناة "MBC مصر 2"، أن اللاعب إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي، يمارس ضغوطًا على إدارة القلعة الحمراء بعد تلقيه عرضًا خارجيًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية.

وأكد شلبي أن وكيل اللاعب أبلغ مسؤولي النادي الأهلي بشكل رسمي بوجود هذا العرض، مشيرًا إلى أن إمام يطالب بالمساواة من حيث القيمة المالية مع نجمي الفريق أحمد السيد "زيزو" ومحمود حسن تريزيجيه، اللذين يُعدان من أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري المصري حاليًا.

ويرى إمام عاشور أنه لا يقل أهمية أو تأثيرًا عن الثنائي داخل الفريق، وأنه يُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، الأمر الذي يعتبره حقًا مشروعًا في ظل ما يقدمه من أداء ثابت ومؤثر على مدار الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسة حاسمة بين إدارة الأهلي ووكيل اللاعب لمناقشة العرض الخليجي ومستقبل إمام عاشور مع الفريق، في ظل الرغبة في الحفاظ على استقرار القوام الأساسي مع تزايد العروض الخارجية للاعبين البارزين.

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إمام عاشور زيزو الأهلي مدحت شلبي
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