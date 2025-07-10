كتبت-هند عواد:

يوقع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا البرتغالي، على عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس 10 يوليو، بعد وصوله إلى القاهرة فجر اليوم.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "الأنجولي شيكو بانزا وصل القاهرة فجر اليوم، ويخضع لكشف طبي اليوم، ومن بعدها يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك".

من هو شيكو بانزا لاعب الزمالك الجديد؟

ولد الأنجولي فرانسيسكو جونزالفيش ساكالومبو الشهير بـ"شيكو بانزا"، في أنجولا يوم 17 ديسمبر 1998 (26 عاما)، ويجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح الأيسر، وتبلغ قيمته السويقية 800 ألف يورو.

وفي عام 2017، انتقل شيكو بانزا إلى الفريق الثاني في ليكسويس البرتغالي، وبعدها لعب مع فريق ماريتيمو تحت 23 عاما، قبل يلعب مع الفريق الثاني بالنادي.

وانتقل شيكو بانزا إلى نيا سالامينا فاماجوستا القبرصي، في عام 2020، وانتقل بين عدة أندية قبرصية، حتى عام 2024، عندما انضم إلى بورتيمونينسي البرتغالي، وفي يناير الماضي انتقل إلى إستريلا البرتغالي.

وطوال مسيرته، لعب شيكو بانزا 118 مباراة مع جميع الأندية التي ارتدى قميصها منذ عام 2017، وسجل خلال تلك الفترة 20 هدفا وصنع 17 آخرين.

وعلى مستوى منتخب أنجولا، لعب شيكو بانزا 8 مباريات رفقة منتخب بلاده في البطولات تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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