جمال عبد الحميد: أتمنى انضمام أحمد عبد القادر إلى الزمالك

كتبت-هند عواد:

تحدث جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، عن أمنيته في انضمام أحمد عبد القادر إلى صفوف القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه قادرا على صناعة الفارق.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة النهار: "أتمنى أن ينضم أحمد عبد القادر إلى الزمالك، فهو لاعبا مراوغا وقادرا على صناعة الفارق هجوميا وسيفيد الفريق، كنت أتمنى ضمه منذ فترة".

واختتم جمال عبد الحميد: "بالتأكيد رحيله خسارة للأهلي. كما أن هناك "تخمة" عددية في الأحمر في مركز الجناح، بعد ضم تريزيجيه ووجود بن شرقي وآخرين، وتمسك النادي بوجود عبد القادر أو رحيله كإعارة يؤكد على قيمته الفنية".

جدير بالذكر أن الأهلي عاد إلى صفوف الأهلي، بعد انتهاء إعارته في نادي قطر القطري، وينتهي عقد اللاعب عام 2027.

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