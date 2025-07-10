"من حق بيراميدز يخاف".. جمال عبد الحميد يعلق على احتراف إبراهيم عادل

كتبت-هند عواد:

تحدث جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، عن رأيه في رغبة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر في الاحتراف.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة النهار: "إبراهيم عادل يستحق الاحتراف في أوروبا وهو من أبرز اللاعبين في مصر لما يمتاز به من مهارات وسرعة، ونادي الجزيرة كبير، لكن الكرة الأوروبية تختلف عن العربية تمامًا".

وأضاف: "اللاعب قادرا على التألق في أوروبا، ولا توجد أزمة مطلقا في احترافه بالدوري السويسري، وسبق ولعب هناك محمد صلاح ومحمد النني وواصلا تألقهما في الملاعب العالمية، ولكن في النهاية طالما رغبته واختار الجزيرة الإماراتي فلا توجد مشكلة، من حقه أن يخوض التجربة".

واختتم جمال عبد الحميد: "من حق بيراميدز "يخاف" من فكرة عودة إبراهيم عادل مستقبلا للأهلي، ولكن لا يمكن الجزم بذلك إلا بعدما نرى تجربة إبراهيم عادل في الإمارات".

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