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هل منع الأهلي انتقال حامد حمدان للزمالك؟.. إعلامي يفجرها

12:21 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي جمال الغندور، حقيقة عرقلة النادي الأهلي، انتقال حامد حمدان لاعب نادي بتروجت لنادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: ”مصدر بنادي بتروجت أكد أن الأهلي لم يرسل عرض رسمي حتى اللحظة لضم حمدان ولكنه استفسر بالفعل عن موقف اللاعب وهي المرة الثانية التي يتواصل الأهلي مع نادي بتروجت للاستفسار عن اللاعب".

وأضاف: "بتروجت طلب من الأهلي إرسال عرض رسمي لأن اللاعب يمتلك عرض من الزمالك وعرض جديد وصل منذ ثلاثة أيام من نادي قطر القطري يستفسر عن إمكانية شراء اللاعب”.

واختتم المصدر، بتروجت سيدرس العروض المرسلة بشكل دقيق وسيتم الموافقة على رحيل اللاعب إلى وجهته الجديدة بما يحفظ لنادي بتروجيت حقه في الصفقة والخروج بأكبر مكسب مالي ممكن مع مراعاة رغبة اللاعب بكل تأكيد.

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