هل جون إدوارد الرجل الأول في الزمالك؟.. المتحدث يوضح

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، صلاحيات جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، ودور مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الوضع الهيكلي إن جون إدوارد، هو المدير الرياضي وفي صياغة للتعاقد أو الاتفاق بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ورئيس النادي هو اللي كان متابع فكرة الصلاحيات بنفسه".

أضاف: "في صلاحيات معينة هو بيتحرك من خلالها جون إدارة، ولكن في النهاية مجلس الإدارة بيبقى مراقب ومتابع لكل السياسات دي وتنفيذها".

وأكمل: "هناك تنسيق كامل بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة، ومجلس الإدارة هو تخصصه فكرة التسويق الرياضي بصفة عامة والإدارة الرياضية".

وأضاف: "أي أمر تعاقدي زي عقد الملابس أو غيره كان في مجهود كبير برضه من مجلس الإدارة، وليس المدير الرياضي بمفرده، وهو ما يعني عدم انفراده بالقرارات أو اتخاذها دون الرجوع للمجلس".

وتابع: "وبعدين احنا مش بندور على فكرة مين عمل إيه، الفكرة بس إننا نعمل الحاجة الصح، دي السياسة من أول ما المجلس بدأ".

وأوضح: "يعني مفيش فكرة مين مسؤول عن كذا أو مين ليه فضل في كذا، لا هو كله بيجتهد وفيما يخص التعاقدات طبعًا لازم تعرض على مجلس الإدارة في أي وقت، لكن بمجهود من جون إدوارد اللي عايز يعمل منظومة جديدة مغلقة تمامًا فيها احترافية وحوكمة ومؤسسية أكتر من فكرة وجود ناس قديمة في نفس المكان أو الطريقة المعتادة".