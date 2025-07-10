كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

كيف استقبل الجمهور لقطة شيكابالا مع إبراهيم سعيد رغم الخلاف؟

10:57 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمود شيكابالا 1 (1)
  • عرض 14 صورة
    محمود شيكابالا (1)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وإيشو (3)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وإيشو (5)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وإيشو (6)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وإيشو (4)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم سعيد(1)
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم سعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أزمة ومحنة كبيرة تعرض لها إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، بعد تعرضه للحبس في الفترة الماضية، على خلفية قضايا من أبنائه خاصة بالنفقة، وتم إخلاء سبيله بعد 4 أشهر داخل جدران السجن.

إبراهيم سعيد دخل في بعض الخلافات، خلال الفترة الماضية، بسبب وجهات نظره ورأيه وانتقاده لبعض اللاعبين، وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، الذي وصفه إبراهيم سعيد في إحدى حلقات برنامجه إنه "عالة على الفريق وليس أسطورة".

ورغم الخلاف الكبير، فاجئ محمود شيكابالا، الجميع خلال الساعات القليلة الماضية، وقام بدعم إبراهيم سعيد في محنته الحالية، وطالب الجميع بالدعاء له.

وكتب "شيكابالا" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره، النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه".

وأكمل: "الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة، كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف، وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الأزمة أقوى من الأول".

وفي مقابل ذلك، لقى شيكابالا استحسان ودعم الجماهير بشدة من مختلف انتمائتها، حيث علق البعض أن هذا الموقف يظهر المعدن والأصل الحقيقي لقائد الزمالك السابق، ووصفه البعض الآخر بالموقف التاريخي الذي سيتذكره الجميع.

وكتب أحد الأشخاص: "أصيل طول عمرك يا شيكا"، وكتب الآخر: "أنا أهلاوي وبقولك شكرا"، وكتب أخر: "أبن أصول طول عمرك".

وظهر إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، خلال الساعات الماضية، في حالة من الانهيار والبكاء بعد خروجه من السجن، حيث كشف عن تفاصيل أزمته الأخيرة التي أدت إلى حبسه، مشيرًا إلى أن بناته "جوليا ولي لي"، البالغتين من العمر 20 و21 عامًا، كانتا سببًا رئيسيًا في سجنه، بعدما شهدا ضده في المحكمة، على حد تعبيره.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم سعيد شيكابالا دعم دعم إبراهيم سعيد الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان