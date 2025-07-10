الأهلي يعلن موعد بدء الاستعدادات للموسم الجديد

القاهرة - مصراوي

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، عن موعد انطلاق استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وأوضح النادي أن بداية الاستعدادات التدريبية ستكون يوم الاثنين الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك تمهيدًا للمشاركة في منافسات الدوري المصري، والبطولات المحلية، والقارية.

ومن المقرر أن تكون الاستعدادات التدريبية على ملعب التيتش في نادي الأهلي فرع الجزيرة.

ويذكر أن الأهلي كان قد شارك في كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه ودع البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

وقد تعادل الفريق في مباراتين ضمن البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، فيما تلقى هزيمة واحدة أمام بالميراس البرازيلي.

وأنهى الأهلي مشاركته في البطولة محتلاً المركز الأخير في مجموعته، برصيد نقطتين فقط.