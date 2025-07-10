بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم مصطفى شلبي مع الزمالك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصبح رحيل الجناح الأيسر مصطفى شلبي عن الزمالك أمرًا وشيكًا بعد تواصل مجلس إدارة ناديه لاتفاق مع نادي البنك الأهلي على تفاصيل صفقة ضم اللاعب، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي في وقت سابق.

الزمالك كان قد تعاقد مع صاحب الـ 30 عامًا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من صفوف إنبي.

وحجز شلبي مقعده أساسيًا مع الزمالك في موسمه الأول ولكن لم يكن قدر توقعات جماهير ناديه التي كانت تبحث عن لاعبًا يعوض رحيل نجمهم المغربي السابق أشرف بنشرقي.

شلبي خاض 31 مباراة في موسمه الأول ولكنه اكتفى بـ10 مساهمات تهديفية بواقع 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة خلال 2235 دقيقة لعب.

الأمر تطور بصورة نسبية خلال الموسم الثاني إذ ساهم في 12 هدفًا خلال 32 مباراة خاضها في مختلف البطولات بواقع 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

ولكن تراجع الأمر في الموسم الثالث رغم استمرار الاعتماد عليه كجناح أساسي للفريق إذ ساهم في 8 أهداف خلال 37 خاضهم بواقع 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين.