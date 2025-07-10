كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مكان أوروبي في مصر".. فيريرا يوافق على اقتراح الزمالك لمعسكر الإعداد

03:01 ص الخميس 10 يوليه 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اقترب نادي الزمالك، من خوض معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد مساء الأحد الماضي، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.

وعرض جون إدوارد على البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة معسكر إعداد داخل القاهرة، في ظل ضيق الوقت لإقامة معسكر خارجي، وصعوبة استخراج التأشيرات.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون عرض على المدير الفني البرتغالي إقامة معسكر الإعداد في العاصمة الإدارية، مؤكدا له أنه يشبه الأماكن الأوروبية ملعب ممتاز ومكان مغلق تماما وأجواء مميزة وإقامة فاخرة.

وشدد المصدر، أن المدير الفني منفتح على الاقتراح، وربما يشاهده بنفسه، قبل أن يمنح الضوء الأخضر للموافقة، وسوف يستمر المعسكر لمدة أسبوعين يخوض خلالها الفريق مباريات ودية لتجهيز اللاعبين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيريرا يانيك فيريرا معسكر نادي الزمالك معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض