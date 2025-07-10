"مكان أوروبي في مصر".. فيريرا يوافق على اقتراح الزمالك لمعسكر الإعداد

اقترب نادي الزمالك، من خوض معسكر إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد مساء الأحد الماضي، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.

وعرض جون إدوارد على البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة معسكر إعداد داخل القاهرة، في ظل ضيق الوقت لإقامة معسكر خارجي، وصعوبة استخراج التأشيرات.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون عرض على المدير الفني البرتغالي إقامة معسكر الإعداد في العاصمة الإدارية، مؤكدا له أنه يشبه الأماكن الأوروبية ملعب ممتاز ومكان مغلق تماما وأجواء مميزة وإقامة فاخرة.

وشدد المصدر، أن المدير الفني منفتح على الاقتراح، وربما يشاهده بنفسه، قبل أن يمنح الضوء الأخضر للموافقة، وسوف يستمر المعسكر لمدة أسبوعين يخوض خلالها الفريق مباريات ودية لتجهيز اللاعبين.