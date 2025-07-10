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"25 ألف يورو شهريًا".. الكشف عن تفاصيل تعاقد كرايوفا الروماني مع أسد الحملاوي

02:58 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    أسد الحملاوي
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    الفلسطيني أسد الحملاوي
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    اللاعب أسد الحملاوي (1)
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    المهام الفلسطيني أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي مهاجم الأهلي المحتمل
  • عرض 15 صورة
    اللاعب أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 15 صورة
    أسد الحملاوي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن قيمة صفقة ضم نادي كرايوفا الروماني للمهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي من صفوف سيليزيا فروتسواف البولندي.

نادي كرايوفا قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء التعاقد مع الحملاوي صاحب الـ24 عاماً، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار موقع iAMsport.ro الروماني عبر تقرير له اليوم، إلى أن الصفقة كبدت خزينة كرايوفا مبلغ مليون يورو متضمنة المكافآت والامتيازات على أن يحصل اللاعب على راتب شهري يصل إلى 25 ألف يورو.

ونوه الموقع الروماني ذاته أن تعاقد نادي كرايوفا مع الحملاوي سيكون لمدة 3 سنوات.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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أسد الحملاوي الأهلي نادي كرايوفا الروماني صفقات الأهلي
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