كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن قيمة صفقة ضم نادي كرايوفا الروماني للمهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي من صفوف سيليزيا فروتسواف البولندي.

نادي كرايوفا قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء التعاقد مع الحملاوي صاحب الـ24 عاماً، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار موقع iAMsport.ro الروماني عبر تقرير له اليوم، إلى أن الصفقة كبدت خزينة كرايوفا مبلغ مليون يورو متضمنة المكافآت والامتيازات على أن يحصل اللاعب على راتب شهري يصل إلى 25 ألف يورو.

ونوه الموقع الروماني ذاته أن تعاقد نادي كرايوفا مع الحملاوي سيكون لمدة 3 سنوات.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.