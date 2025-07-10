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"متستنوش حاجة من الصفقات".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

02:48 ص الخميس 10 يوليه 2025

بشير التابعي

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وجه بشير التابعي نجم الزمالك السابق، تصريحات قوية، بشأن مستقبل النادي الأبيض في الفترة المقبلة، في ظل التدعيمات والصفقات التي يتم التعاقد معها من جانب جون إدوارد المدير الرياضي.

قال بشير التابعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر1": "شوف الاهلي جايب صفقات ايه وبيراميدز عنده ايه والزمالك رايح يجيب ايه".

وأكمل: "الفريق محتاج خبرات تشيل الناس دي .. ومتستنوش حاجة من الصفقات الجديدة للزمالك بالشكل ده ولا حد أصلا هيفكر يلعب للزمالك في الظروف الحالية".

وأضاف: "الزمالك جاب صفقتين من فاركو، ومع احترامي فاركو نفسه بقاله كام سنة بينافس على الهبوط، وهقول تاني الزمالك دلوقتي مفيهوش لاعب يقدر يشيل الفريق لوحده".

واختتم تصريحاته: "أنا لما انضميت للزمالك كنت لاعب محدش يعرفه، ولكن جيت على لعيبه عامله ازاي ده كانت منتخب مصر .. مدحت عبدالهادي وسامي الشيشيني وأسماء تشيلك وتخليك تخش الفريق".

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