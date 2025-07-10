موعد قرعة الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دوري القسم الأول لكرة القدم النسائية موسم 2025-2026، يوم الخميس 17 يوليو.

حصل مصراوي على خطاب الاتحاد المصري للأندية، ويتضمن إجراء القرعة بحضور مندوب مفوض من الأندية، في الثانية عشر الخميس 17 يوليو.

ويشارك في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل، 17 فريقا وهم: الأهلي، وادي دجلة، المقاولون العرب، الطيران، إنبي، الزمالك، البنك الأهلي، زد، بالم هيلز، مسار، إس إس كاي، رع، مودرن سبورت، اتحاد بسيون، بيراميدز، المصرى البورسعيدي، الجونة.