كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

موعد قرعة الدوري المصري للسيدات

01:55 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (1)
  • عرض 10 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (2)
  • عرض 10 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (3)
  • عرض 10 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (6)
  • عرض 10 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (5)
  • عرض 10 صورة
    صور من رباعية سيدات مودرن سبورت في بيراميدز بالدوري (4)
  • عرض 10 صورة
    الدوري المصري للسيدات
  • عرض 10 صورة
    حبيبة صبري أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 10 صورة
    مسار يهزمن حامل اللقب صنداونز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دوري القسم الأول لكرة القدم النسائية موسم 2025-2026، يوم الخميس 17 يوليو.

حصل مصراوي على خطاب الاتحاد المصري للأندية، ويتضمن إجراء القرعة بحضور مندوب مفوض من الأندية، في الثانية عشر الخميس 17 يوليو.

ويشارك في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل، 17 فريقا وهم: الأهلي، وادي دجلة، المقاولون العرب، الطيران، إنبي، الزمالك، البنك الأهلي، زد، بالم هيلز، مسار، إس إس كاي، رع، مودرن سبورت، اتحاد بسيون، بيراميدز، المصرى البورسعيدي، الجونة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات الاتحاد المصري لكرة القدم كرة القدم للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة