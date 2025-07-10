كتب- نهى خورشيد:

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، رسالة تضامن مع إبراهيم سعيد بعد خروجه من الحبس.

وكتب شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره".

وأضاف:"النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه، الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة".

وتابع:"كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف، وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الازمه أقوى من الأول".

وكان إبراهيم سعيد ظهر في فيديو مؤثر عبر الإنترنت، وهو يبكي عقب الإفراج عنه على خلفية قضية نفقة.

وجاء الإفراج عنه بعد استئناف محاميه على حكم الحبس لشهر، بسبب تخلفه عن سداد مصروفات دراسية لابنته بقيمة 227 ألف جنيه.