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"مش عايزني يمشيني".. الرمادي يكشف لأول مرة الخلاف مع القباني في الزمالك

01:15 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    أيمن الرمادي (2)
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك2
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك2 (2)
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك2
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1
  • عرض 12 صورة
    أيمن الرمادي
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كشف أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لأول مرة، تفاصيل الخلاف مع وائل القباني، مدير الكرة خلال توليه تدريب الزمالك في الفترة الماضية.

قال أيمن الرمادي خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا عملت خلال 27 عاما في تجارب عديدة يعني مثلًا في كل الأوقات ممكن يحدث خلاف بيني وبعض المدربين، لكن من المسؤول عن النتيجة؟ أنا، إذًا القرار الأول والأخير لي انا، ممكن نتناقش ونختلف وهذا أمر عادي".

وأكمل: "أيمن عبد العزيز كان المدرب العام، بالتأكيد اختلفنا، لكن دائمًا كان يمتثل لرأيي، أنا أحترم الكابتن وائل القباني، وهو أكاد أجزم لم يقصد الإساءة للنادي في تصريحاته، لكن خانه التعبير في بعض السرد اللي سرده، لأن في النهاية أنا لو عايز أجتمع مع اللاعبين لوحدهم فأنا المسؤول، لو النادي مش عايزني يمشيني، ودي مكنتش سقطة مني".

وأضاف: "حصل خلافات زي ما بنسمع بين كولر وخالد بيبو، لكن عمري ما شفت خالد بيبو طلع واتكلم، وأعتقد إن وائل القباني خانه التعبير، ولم يقصد إذاعة أسرار".

وتابع: "موضوع الخبرات التراكمية عن وائل القباني من الناحية الإدارية تحتاج إلى مزيد من الوقت، حتى يعرف متى وأين يتكلم في مواضع معينة، أنا مش زعلان منه وعايزه يتعلم من الدرس، ومن شيم الكبار عندما يُخطئ أحد يعتذر".

وأوضح: "من وجهة نظري القباني أخطأ بشكل غير مقصود بحديثه في بعض التفاصيل زي عقد عبد الله السعيد، هو شخصية طيبة جدًا، أحيانًا ينفعل ويسبقه لسانه قبل التفكير، لكن في نفس الوقت انا مقبلشي أبدًا ذبحه لأنه قال كلمتين، ممكن يكون أخطأ في تصرف معين".

واختتم تصريحاته: "التفاصيل التي قالها وائل القباني، لا استطيع أن أجزم إذا كانت صح أم خطأ لأنها تفاصيل إدارية".

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