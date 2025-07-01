أول 5 صور من حفل زفاف محمد شحاتة لاعب الزمالك

احتفل محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الرياضي، اليوم الثلاثاء.

محمد شحاتة وزوجته

نشر محمد شحاتة صورته من حفل الزفاف، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستغل محمد شحاتة فترة الراحة التي حصل عليها الفريق قبل بداية الموسم الجديد، للاحتفال بزفافه.

ماذا قدم محمد شحاتة الموسم الماضي؟

لعب محمد شحاتة 149 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 آخرين، وحقق شحاتة لقب كأس مصر مع الزمالك، بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح.

وانضم محمد شحاتة إلى الزمالك، في يناير العام الماضي 2024، من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، قبل تفعيل الأبيض لبند الشراء في أغسطس من نفس العام.

بطولات محمد شحاتة مع الزمالك

حقق محمد شحاتة 4 بطولات طوال مسيرته وهي، الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي وكأس مصر مع الزمالك، إضافة إلى السوبر المصري مع طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن ناصر منسي مهاجم الزمالك هو الآخر احتفل بحفل زفافه قبل أيام، بعد انتهاء الموسم الرياضي.

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