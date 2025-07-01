أحمد مرتضي منصور: تعلمت الروح الرياضية من رئيس الأهلي السابق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه تعلّم الروح الرياضية من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق محمود طاهر ورئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق كمال درويش.

وأشار أحمد مرتضى منصور خلال حلوله ضيفًا ببودكاست يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يجد مشكلة فيما يكتبه رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس عبر حسابه بمنصة إكس، مضيفًا:"لو قابلته في أي مكان سأصافحه ليس لي علاقة بخلافه مع والدي وهو الأكر سنًا وتعلمت الروح الرياضية من كمال درويش ومحمود طاهر".

وأردف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق:"تعلمت من كمال درويش ومحمود طاهر الكثير، فالأول كان يقول لي الانتخابات (جيم) حين تنتهي تعود الأمور كما كانت، محمود طاهر كان رئيسًا لبعثة الأهلي في الإمارات بمباراة السوبر وكنت أنا رئيسًا لبعثة الزمالك وحين فزنا قلت له (هارد لك متزعلش) فرد عليّ بـ (الرياضة مفيهاش كده الماتش يخلص كل حاجة انتهت)".

وأتم أحمد مرتضى منصور تصريحاته بالتنويه إلى أنه كرر الأمر ذاته مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب حين فاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019:"نفذت الروح الرياضية مع إني كنت عارف قبلها أن مجلسنا ماشي".

يذكر أن الأهلي قد فاز بنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019 بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك.

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