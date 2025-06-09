"ثلاثة أضعاف راتبه".. منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقرير عن وجود منافسة بين ناديي كايزر تشيفز و أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا على ضم نجم بيراميدز المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

وذكر موقع ديلي سبورت الجنوب أفريقي، اليوم الإثنين، أن الناديين دخلا في منافسة شرسة للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الموقع ذاته أن العرض المقدم للاعب صاحب الـ 30 عامًا سيصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه الحالي مع بيراميدز؛ إذ يحصل على مليون دولار بينما تم عرض ثلاثة ملايين دولار.

اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.

وشارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين.

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