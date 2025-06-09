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هل يلحق بالافتتاح أمام ميامي؟.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

05:23 م الإثنين 09 يونيو 2025
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل إصابة السلوفيني جراديشار، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وإمكانية لحاقه بمواجهة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي.

وتعادل الأهلي مع نظيره باتشوكا 1\1، أحرزه محمود حسن تريزيجيه قبل أن يخسر بركلات الترجيح، وتعرض خلالها جراديشار للإصابة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "جراديشار جاهز بصورة طبيعية للمشاركة في افتتاح كأس العالم للأندية، هو شعر فقط بإجهاد في العضلة الخلفية، والجهاز الفني فضل استبداله".

وأضاف: "إصابة جريدشار بسيطة، وسوف تستغرق يوما أو يومين، أو 3 أيام على أقصى تقدير".

وأختتم تصريحاته: "اللاعب جاهز للمشاركة في افتتاح كأس العالم للأندية، في مواجهة نادي إنتر ميامي الأمريكي".

ويستعد الأهلي لبدء منافسات كأس العالم للأندية، فجر 15 يونيو، أمام إنتر ميامي، على أن يواجه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

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