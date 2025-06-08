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القيمة التسويقية للفرق العربية في كأس العالم للأندية.. ما ترتيب الأهلي؟

06:16 م الأحد 08 يونيو 2025
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    محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي
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كتب – محمد عبدالهادي:

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، على الأراضي الأمريكية.

وتشهد النسخة المرتقبة من البطولة حضورًا عربيًا مميزًا، بمشاركة 5 أندية تمثل الكرة العربية، هي: الأهلي، الهلال السعودي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.

القيمة التسويقية للأندية العربية في مونديال الأندية

يتصدر الهلال السعودي قائمة الأندية العربية من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمته 154.33 مليون يورو، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه في المنطقة.

ويحتل الأهلي المصري المركز الثاني عربيًا، بقيمة تسويقية تصل إلى 49.65 مليون يورو، يليه العين الإماراتي في المرتبة الثالثة بقيمة 44.54 مليون يورو.

أما الترجي التونسي، فيأتي رابعًا بقيمة تسويقية تبلغ 20.35 مليون يورو، بينما يحل الوداد المغربي في المركز الخامس والأخير بين الفرق العربية، بقيمة تسويقية تبلغ 17.31 مليون يورو.

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