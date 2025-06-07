"استعدادا للمونديال".. 10 صور لوصول زيزو إلى فندق إقامة النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

وصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق إقامة المارد الأحمر بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحظي زيزو باستقبال مميز من قبل نجوم النادي الأهلي، حيث كان في استقباله محمد يوسف المدير الرياضي للمارد الأحمر، بجانب المدير الفني للفريق خوسيه ريفيرو.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الجمعة 6 يونيو الإعلان عن ضم صاحب الـ 29 عاما إلى الفريقي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وشارك صاحب الـ 29 عاما خلال الموسم المنقضي رفقة نادي الزمالك، في 31 مباراة تمكن خلالهم من المساهمة في 16 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

ويتواجد النادي الأهلي حاليا في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويلاقي النادي الأهلي غدا الأحد فريق باتشوكا المكسيكي وديا، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وباتشوكا المكسيكي".

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