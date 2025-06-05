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10 صور لاحتفال ناصر منسي بهدفه في شباك بيراميدز

10:59 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال ناصر منسي
  • عرض 10 صورة
    احتفال ناصر منسي
  • عرض 10 صورة
    احتفال ناصر منسي
  • عرض 10 صورة
    لحظة تسجيل ناصر منسي هدف التعادل
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي (
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
  • عرض 10 صورة
    لحظة تسجيل ناصر منسي هدف التعادل (
  • عرض 10 صورة
    احتفال ناصر منسي
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كتب - نهى خورشيد

تصوير - محمد معروف

رصدت كاميرات مصراوي، احتفال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل منسي هدف تعادل الأبيض بعد تسديدة ذكية مرت بين أقدام حارس بيراميدز أحمد الشناوي في الدقيقة 78.

ويواجه الفارس الأبيض نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في اللقاء الذي انطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان أحمد عاطف قطة سجل هدف التقدم الأول لـ بيراميدز من رأسية في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

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ناصر منسي الزمالك هدف ناصر منسي بيراميدز نهائي كأس مصر
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