10 صور لاحتفال ناصر منسي بهدفه في شباك بيراميدز

كتب - نهى خورشيد

تصوير - محمد معروف

رصدت كاميرات مصراوي، احتفال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل منسي هدف تعادل الأبيض بعد تسديدة ذكية مرت بين أقدام حارس بيراميدز أحمد الشناوي في الدقيقة 78.

ويواجه الفارس الأبيض نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في اللقاء الذي انطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان أحمد عاطف قطة سجل هدف التقدم الأول لـ بيراميدز من رأسية في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.