كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بشأن الحديث عن تعاطف نادي بيراميدز مع الزمالك، خلال مواجهة اليوم في نهائي كأس مصر.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "فيه كلام كتير اتقال عن تعاطف بيراميدز النهاردة مع الزمالك بمنحه كأس مصر، وده ردا على مساندة الزمالك وجماهيره في نهائي أفريقيا".

أكمل: "الناس بتقول أصل بيراميدز عنده غيابات كتير زي فيستون مايلي اللي موجود مع منتخب بلاده، ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وأحمد الشناوي ومحمد الشيبي".

أضاف: "معقولة يا جماعة فريق يبقى عنده فرصة أن يكسب بطولة ويفرط فيها؟ معتقدش ولا من هنا ولا من هنا بصراحة".

أكمل: "الزمالك على الجانب الآخر عنده فرصة انه مايخرجش من الموسم بلا حمص، ويحقق بطولة، وهيمسك بالبطولة دي بشدة وجماهيره هتكون عامل السحر".

واختتم تصريحاته: "على العموم نتمنى اننا نشوف مباراة فيها تنافس شريف بين الزمالك وبيراميدز والأفضل من يحقق اللقب في النهاية".