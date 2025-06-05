"معقولة بيراميدز يتعاطف مع الزمالك ويمنحه الكأس؟".. شوبير يطلق تصريحات نارية
كتب- محمد خيري:
وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بشأن الحديث عن تعاطف نادي بيراميدز مع الزمالك، خلال مواجهة اليوم في نهائي كأس مصر.
قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "فيه كلام كتير اتقال عن تعاطف بيراميدز النهاردة مع الزمالك بمنحه كأس مصر، وده ردا على مساندة الزمالك وجماهيره في نهائي أفريقيا".
أكمل: "الناس بتقول أصل بيراميدز عنده غيابات كتير زي فيستون مايلي اللي موجود مع منتخب بلاده، ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وأحمد الشناوي ومحمد الشيبي".
أضاف: "معقولة يا جماعة فريق يبقى عنده فرصة أن يكسب بطولة ويفرط فيها؟ معتقدش ولا من هنا ولا من هنا بصراحة".
أكمل: "الزمالك على الجانب الآخر عنده فرصة انه مايخرجش من الموسم بلا حمص، ويحقق بطولة، وهيمسك بالبطولة دي بشدة وجماهيره هتكون عامل السحر".
واختتم تصريحاته: "على العموم نتمنى اننا نشوف مباراة فيها تنافس شريف بين الزمالك وبيراميدز والأفضل من يحقق اللقب في النهاية".
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