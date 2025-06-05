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"تاريخك كله أن مرتضى منصور طردك".. أشرف عبدالعزيز يوجه رسالة غامضة

11:14 ص الخميس 05 يونيو 2025

مرتضى منصور

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كتب- محمد خيري:

وجه المحامي أشرف عبدالعزيز، رسالة غامضة، لأحد الأشخاص في الرياضة المصرية، دون توضيح اسمه.

وكتب أشرف عبدالعزيز، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد البحث عنك في جوجل لأني الحقيقة لا أعرفك؟".

أضاف: "تاريخك كله أن رئيس النادي المستشار مرتضى منصور طردك من مجلس الإدارة وتم شطبك من الجمعية العمومية أصبر يا عسل ده أحنا مطولين مع بعض شوية".

جدير بالذكر، أن أشرف عبدالعزيز محامي لعدد من اللاعبين بينهم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح لاعبا الزمالك.

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