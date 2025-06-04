مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

- -
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

أستراليا

- -
14:10

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

البـــحرين

- -
19:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

- -
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

"فوز سيراميكا وهزيمة الإسماعيلي".. نتائج مباريات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

11:42 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    كأس رابطة الأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أقيمت اليوم الأربعاء مباراتين، في ذهاب منافسات نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، الأولى بين فريقي البنك الأهلي وإنبي والمباراة الثانية بين فريقي الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "الإسماعيلية".

وفي المقابل، تمكن فريق البنك الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي استضافه ستاد "القاهرة الدولي".

وتقام مباراتي العودة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد المقبل الموافق 8 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، سيقام يوم 12 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا.

أقرأ أيضًا:

كأس الوداع.. هل يكرر زيزو ما فعله بن شرقي مع الزمالك؟

زيزو ليس الوحيد.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك غدا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس رابطة الأندية كأس عاصمة مصر الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى