أقيمت اليوم الأربعاء مباراتين، في ذهاب منافسات نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، الأولى بين فريقي البنك الأهلي وإنبي والمباراة الثانية بين فريقي الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "الإسماعيلية".

وفي المقابل، تمكن فريق البنك الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي استضافه ستاد "القاهرة الدولي".

وتقام مباراتي العودة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد المقبل الموافق 8 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، سيقام يوم 12 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا.

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