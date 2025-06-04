كل ما تريد معرفته عن المغربي عادل رمزي المرشح لتدريب الزمالك

كتب- محمد عبد الهادي:

ارتبط اسم المدرب المغربي عادل رمزي بتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك المصري خلال الموسم المقبل، وذلك بحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية مغربية.

وفقًا لما نقله موقع Le360 Sport المغربي، تلقى رمزي اتصالًا من إدارة نادي الزمالك من أجل مناقشة إمكانية توليه منصب المدير الفني للفريق.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن عادل رمزي كالتالي"

يشغل حاليًا منصب المدير الفني لمنتخب هولندا تحت 18 عامًا.

قاد سابقًا فريق الوداد البيضاوي المغربي وبلغ معه نهائي دوري أبطال أفريقيا.

غادر نادي الوداد مؤخرًا بينما كان الفريق يحتل المركز الثاني في الدوري المغربي قبل جولتين من نهاية الموسم.

درّب فريق الرديف بنادي بي إس في آيندهوفن (يونغ PSV) في دوري الدرجة الثانية الهولندي موسم 2022–2023.

مسيرة عادل رمزي كلاعب محترف

ولد عادل رمزي يوم 14 يوليو 1977 في مدينة مراكش المغربية.

يُعتبر من أبرز نجوم الجيل الذهبي المغربي الذين احترفوا في أوروبا خلال فترة التسعينيات وبداية الألفينات.

بدأ مسيرته في نادي الكوكب المراكشي عام 1995.

انتقل بعدها إلى أوروبا ولعب لعدة أندية، أبرزها:

أودينيزي (إيطاليا) - بي إس في آيندهوفن - تفينتي - أوتريخت - أي زد ألكمار - رودا جي سي (جميعها في الدوري الهولندي).

كما خاض تجربتين احترافيتين في قطر مع: الوكرة أم صلال

إحصائيات عادل رمزي كلاعب

لعب إجمالاً 388 مباراة في مختلف الأندية سجل خلالها 119 هدفًا.

مثل المنتخب المغربي في 34 مباراة دولية، أحرز خلالها 4 أهداف.

شارك في بطولات كبرى مثل:

كأس الأمم الأفريقية

كأس العالم للشباب 1997

أعلن اعتزاله اللعب عام 2013، وبدأ فورًا مسيرته التدريبية في هولندا.