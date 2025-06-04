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أبوريدة يجتمع بالجهاز الفني لمناقشة استعدادات كأس العرب

06:24 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    هاني ابو ريدة
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    هاني ابو ريدة
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    هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي
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كتب -نهى خورشيد

اجتمع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حلمي طولان، لمناقشة خطة الإعداد الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب في ديسمبر المقبل بالدوحة، إذ يتواجد الفراعنة في المجموعة الثالثة بجانب كلاً من الأردن والإمارات، بالإضافة للمتأهل من مباراة التصفيات بين الكويت وموريتانيا.

ومن المنتظر أن يقدم طولان برنامجاً تحضيرياً شاملاً، وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المقبل.

وينطلق المعسكر الأول للمنتخب في الأول من سبتمبر،إذ يعمل الجهاز الفني حالياً على وضع معايير دقيقة لاختيار اللاعبين الأنسب للمرحلة المقبلة،

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري، فيما اعتذر مدير المنتخب أحمد حسن لوجوده خارج البلاد.

وأكد أبوريدة خلال الاجتماع دعمه الكامل للجهاز الفني وثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء مشرف يليق بالكرة المصرية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل تحدياً كبيراً يتطلب إعداداً قوياً.

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هاني أبوريدة اتحاد الكرة حلمي طولان الاتحاد المصري لكرة القدم أخبار الرياضة
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