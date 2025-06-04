كأس الوداع.. هل يكرر زيزو ما فعله بن شرقي مع الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يظهر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمرة الأخيرة بالقميص الأبيض، غدا الخميس 5 يونيو في نهائي كأس مصر.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، وبالتحديد مع نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، غدا الخميس 5 يونيو، وفقا لما كشفه مصدر لمصراوي.

وكان الزمالك خطاب اتحاد الكرة، بشأن موعد رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن الموسم ينتهي يوم 12 يونيو الحالي، بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر لمصراوي إن اتحاد الكرة رد على الزمالك، قائلا: "الاتحاد أرسل خطابات رسمية لجميع الأندية يؤكد فيها أن نهاية الموسم المحلي ستكون في 5 يونيو، وبعد هذا التاريخ يحق لأي لاعب انتهى تعاقده الانتقال إلى نادٍ آخر بشكل قانوني."

هل يكرر زيزو ما فعله بن شرقي مع الزمالك؟

في أغسطس 2022، رحل المغربي أشرف بن شرقي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع الفريق، وكان بن شرقي أحد أبرز نجوم الأبيض آنذاك، لهذا فضل خوض نهائي كأس مصر مع الأبيض قبل الرحيل، لرغبته في إنهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء ببطولة.

وبالفعل لعب أشرف بن شرقي نهائي كأس مصر 2021 ضد الأهلي ناديه الحالي، وتوج الأبيض باللقب بعد الفوز بنتيجة 2-1، وودع المغربي جماهير الزمالك بعد اللقاء.

وودع أشرف بن شرقي لاعبي الزمالك عقب المباراة، وقام بتقبيل رأس شيكابالا قائد الفريق.

ويمكن أن يسير زيزو على خطى بن شرقي، في حال خوض نهائي كأس مصر مساء غدا الخميس ضد بيراميدز، إلا أن اللاعب خارج قائمة الأبيض حتى الآن.

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