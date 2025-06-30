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محمد يوسف يعلن تشكيل الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الأهلي

10:48 م الإثنين 30 يونيو 2025

محمد يوسف

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أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع وليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين تشكيل الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الأهلي.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن بعد الاجتماع بين يوسف وسليمان مع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، تم الاتفاق على تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الخاصة بالموسم الجديد ‏‏2025/2026.

وأشار يوسف، عبر البيان ذاته إلى أن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كالتالي:

الكابتن سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا لفريق تحت 20 سنة.‏

الكابتن هاني العقبي مديرًا فنيًّا لفريق تحت 18 سنة.‏

الكابتن زياد عبد الكريم مديرًا فنيًّا لفريق تحت 17 سنة.‏

الكابتن محـمد عز مديرًا فنيًّا لفريق تحت 16 سنة.‏

الكابتن أحمد فهيم مديرًا فنيًّا لفريق تحت 15 سنة.‏

الكابتن محـمد رجب مديرًا فنيًّا لفريق تحت 14 سنة.‏

الكابتن ممدوح عبيد مديرًا فنيًّا لفريق تحت 13 سنة.

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