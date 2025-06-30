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"لو مكانه أخلع".. رضا عبدالعال يتحدث عن 4 لاعبين بفريق الزمالك

09:31 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد رفقة الونش وسيق وحسام عبد المجيد
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    دونجا
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    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
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    احتفال حسام عبد المجيد بالنظارة الشمسية
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    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة
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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الزمالك السابق رضا عبد العال، عن أربعة لاعبين بصفوف الفريق حاليًا لا يوجد مشكلة حال رحيلهم عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رضا عبد العال عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة TeN مع الإعلامي محمد فاروق:"مصطفى شلبي مستمر منذ أكثر من موسم ولم يتطور مستواه (عمل غطس ومطلعش) رغم أنه ظهر بصورة جيدة بمباراة الأهلي في الكأس (عمل ماتش حلو على محمد هاني) وكنت أسانده في البداية لوجود حملات ضده، عبدالله السعيد الحمد لله أنه ارتدى قميص الزمالك ولديه ميزة جيدة في التمرير ولكن لا يفرض شروطه ولكن هناك من هو أفضل منه مثل رضا بوبو الذي يريد الزمالك التعاقد معه ولو حصل على فرصة سيكون أفضل من عبدالله السعيد".

وردّ عبد العال، عن وصول عروض لدونجا من بعض الأندية في الأمارات بقوله:"يخلع أنا لو منه أخلع والله العظيم عمل فلوس مع الزمالك يطلع بقا"، مشيرًا إلى أن لاعب خط الوسط كان يشارك مع الفريق لعدم وجود بدلاء:"شحاتة كان يشارك ولكن محمود جهاد كان مصاب ولو كان سليمًا لشارك بدلاً من دونجا".

وأتم تصريحاته بقوله:"نصيحة لإدارة نادي الزمالك لا تفرطوا في صلاح الدين مصدق (كرته أعلى من الونش وأعلى من حسام عبد المجيد)".

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رضا عبد العال رضا عبد العال ببرنامج البريمو رضا عبدالعال يتحدث عن 4 لاعبين بالزمالك
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