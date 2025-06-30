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"مجلس الزمالك لا يجرؤ".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية حول اعتزال شيكابالا

10:55 ص الإثنين 30 يونيو 2025
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    شيكابالا يقضي عطلته في أسوان (1)
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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    شيكابالا
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كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن موقف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك واعتزاله النهائي في الفترة الحالية يتم تقييمه من جانب إدارة النادي والمدير الفني، مشيرًا إلى أن اللاعب يحصل على مقابل مالي مقابل الأداء داخل الملعب، ولابد من تقييم حجم الاستفادة الفنية للاعب قبل إعلان أي قرار.

وقال "بلال" عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "الأداء البدني والفني هم المفروض يحكمان اعتزال أي لاعب من عدمه، وفي مصر أصبحت السوشيال ميديا تتحكم في العديد من الأمور".

وأضاف: "لا يجرؤ مجلس إدارة نادي الزمالك على إعلان قرار رحيل شيكابالا بشكل رسمي عن النادي حتى الآن.. أرى أن الزمالك ليس في حاجة لوجود اللاعب في الموسم المقبل من الناحية الفنية".

وزاد: "الأهلي حصل على 12 مليون دولار مكاسب مالية من بيع واعارة لاعبين، بخلاف باقي المداخيل المالية من الرعاة وغيرها.. وبالتالي فأن الزمالك لكي يحقق نفس المداخيل المالية يجب أن يعمل جيدا في البداية على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

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