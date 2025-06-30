صور حفل زفاف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في حضور النجوم

كتب- محمد خيري:

احتفل إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، بزفافه خلال الساعات القليلة الماضية.

وأقيم الحفل في مناخ عائلي اجتماعي رياضي، مميز، حيث التف الجميع حول اللاعب من أجل الاحتفال به.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من لاعبي بيراميدز، على رأسهم قائد الفريق علي جبر، إلى جانب مهند لاشين، ودودو الجباس، ويوسف أوباما، وأحمد عاطف قطة، وكريم حافظ، ومحمد حمدي، ورضا بوبو، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك.

ويعد إبراهيم عادل من أهم المواهب في مصر حاليا، وساهم في حصول المنتخب الأولمبي على المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في باريس، فضلا عن قيادة بيراميدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.