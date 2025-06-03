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الأهلي يعلن الزي الرسمي لكأس العالم للأندية 2025

07:43 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي الزي الرسمي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض منافسات كأس العالم 2025.

وشارك في جلسة تصوير الزي الرسمي للبعثة مروان عطية ونبي كوكا، بجانب حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى وسام أبو علي وياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح المارد الأحمر البطولة عندما يلاقي إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

وفي سياق متصل، حصد الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز رقم 45 بعد احتلا صدارة الجدول برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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