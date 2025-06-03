هل يرحل لاعب الزمالك للمشاركة مع الوداد في المونديال؟ الغندور يوضح

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك، قرر تأجيل الرد على العرض الرسمي المقدم من نادي الوداد المغربي لاستعارة المدافع صلاح مصدق، إلى ما بعد مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر له يوم الخميس المقبل.

وتلقى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، عرضا رسميا، من نادي الوداد المغربي، لاستعارة صلاح مصدق لمدة موسم، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وأوضح الغندور في برنامجه "ستاد المحور": "الوداد طلب استعارة اللاعب لمدة موسم، لكن إدارة الزمالك فضّلت تأجيل البت في الأمر لحين الانتهاء من بطولة كأس مصر، خاصة في ظل تركيز الجهاز الفني الكامل على اللقاء النهائي".

وأضاف: "الزمالك قد تعاقد مع صلاح مصدق في يناير الماضي قادمًا من نهضة الزمامرة المغربي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، مقابل 300 ألف دولار، في صفقة اعتُبرت استثمارًا للمستقبل نظرًا لإمكانيات اللاعب الفنية ومعدل تطوره السريع".

واختتم: "ومن المنتظر أن يُحسم موقف اللاعب عقب نهاية نهائي الكأس، في ظل رغبة بعض الأندية الآخرى أيضا في التعاقد معه على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات".