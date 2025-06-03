"فتوح أبرز الحضور".. 12 صورة ترصد حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك

القاهرة - مصراوي

احتفل لاعب فريق الزمالك سيد عبدالله "نيمار" مساء الأحد بحفل زفافه وسط حضور عائلي.

وشهد الحفل حضور عدد من لاعبي الكرة أبرزهم زميله بالزمالك أحمد فتوح.

وكان صاحب الـ 25 عامًا قد خاض الموسم الماضي 2024/25 على سبيل الإعارة بقميص البنك الأهلي قادمًا من الزمالك.

وخاض الظهير الأيمن خلال الموسم الماضي 11 مباراة صنع خلالهم هدفين بواقع 22 دقيقة لعب.