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"فتوح أبرز الحضور".. 12 صورة ترصد حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك

12:20 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف سيد نيمار
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القاهرة - مصراوي

احتفل لاعب فريق الزمالك سيد عبدالله "نيمار" مساء الأحد بحفل زفافه وسط حضور عائلي.

وشهد الحفل حضور عدد من لاعبي الكرة أبرزهم زميله بالزمالك أحمد فتوح.

وكان صاحب الـ 25 عامًا قد خاض الموسم الماضي 2024/25 على سبيل الإعارة بقميص البنك الأهلي قادمًا من الزمالك.

وخاض الظهير الأيمن خلال الموسم الماضي 11 مباراة صنع خلالهم هدفين بواقع 22 دقيقة لعب.

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حفل زفاف سيد نيمار سيد عبدالله نيمار لاعب فريق الزمالك نجوم الزمالك في حفل زفاف نيمار
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