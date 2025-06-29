شراكة جديدة للأهلي استعدادا لافتتاح أكاديميات في كندا وأمريكا

كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة النادي الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع شركة «Square Seven International»، وذلك لافتتاح العديد من الفروع لأكاديمية الأهلي في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدد السابع من شهر يوليو المقبل لعقد مؤتمر صحفي في مدينة تورونتو الكندية؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، فضلًا عن العوائد المالية والتسويقية التي يهدف الأهلي إليها من هذه الشراكة.

وجاءت هذه الخطوة تماشيًا مع الحضور الكبير من جانب جماهير الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى توسيع نطاق العلامة التجارية للنادي دوليًا.

وفي هذا الإطار تقرر أن تبدأ اختبارات الناشئين بالفرع الأول للأكاديمية في مدينة تورونتو يومي 13 و14 أغسطس المقبل للفئات العمرية من 8-12 عامًا.

ويشرف على البرامج التدريبية نخبة من المدربين الأكفاء المؤهلين، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار خطة شركة الأهلي لكرة القدم لتوسيع قاعدة الأكاديمية داخل وخارج البلاد.