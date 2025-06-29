كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أشرف مصطفى والد المحترف المصري بصفوف فيتيسه الهولندي مصطفى أشرف سبب عدم نجاح مفاوضات نادي الزمالك لضم نجله.

وقال أشرف مصطفى في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مساء أمس السبت:"الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية، وتعامل مع نادي مونشنجلادباخ بعدم احترافية أثناء المفاوضات هل يعقل أن يرسل الزمالك العقد الساعة 9:30 مساء هذا لا يحدث في أوروبا؟".

وأضاف والد اللاعب:"مصطفى وقع للزمالك لكن الأزمة كانت في نسبة إعادة البيع، النادي الألماني طلب نسبة إعادة بيع معينة والزمالك رفض".

وأتم تصريحاته بقوله:"عدم الاحترافية في المفاوضات وراء فشل انتقال اللاعب إلى الزمالك".

وكان اللاعب صاحب الـ21 عاماً قد انضم لصفوف نادي فيتيسه الهولندي خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مونشنجلادباخ الألماني.

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