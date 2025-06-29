كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

1 0
19:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"أرسل العقد عند 09:30 مساءً".. والد مصطفى أشرف يكشف سبب فشل انضمام ابنه للزمالك

05:11 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللاعب المصري مصطفى أشرف
  • عرض 4 صورة
    مصطفى أشرف
  • عرض 4 صورة
    مصطفى أشرف ووكيله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أشرف مصطفى والد المحترف المصري بصفوف فيتيسه الهولندي مصطفى أشرف سبب عدم نجاح مفاوضات نادي الزمالك لضم نجله.

وقال أشرف مصطفى في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مساء أمس السبت:"الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية، وتعامل مع نادي مونشنجلادباخ بعدم احترافية أثناء المفاوضات هل يعقل أن يرسل الزمالك العقد الساعة 9:30 مساء هذا لا يحدث في أوروبا؟".

وأضاف والد اللاعب:"مصطفى وقع للزمالك لكن الأزمة كانت في نسبة إعادة البيع، النادي الألماني طلب نسبة إعادة بيع معينة والزمالك رفض".

وأتم تصريحاته بقوله:"عدم الاحترافية في المفاوضات وراء فشل انتقال اللاعب إلى الزمالك".

وكان اللاعب صاحب الـ21 عاماً قد انضم لصفوف نادي فيتيسه الهولندي خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مونشنجلادباخ الألماني.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد السكندري يحسم صفقة حارس الزمالك السابق

"صعبة عليا شخصيًا".. إبراهيم فايق يعلن اعتزال شيكابالا للكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى أشرف الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
" 89 ناديا بالقسم الثاني ب".. اتحاد الكرة يعتمد نظام المسابقات في الموسم الجديد

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد