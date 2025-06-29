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شوبير يكشف مستقبل وسام أبو علي من النادي الأهلي

02:44 م الأحد 29 يونيو 2025

وسام أبو علي

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كتب - محمد الميموني:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة في مستقبل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وعلى مدار الساعات الماضية، هناك العديد من الأندية العربية والأوروبية التي ترغب في الحصول على وسام أبو علي بعد تألقه في مونديال الأندية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف. إم" اليوم الأحد: "حتى الأن لم يصل أي عرض رسمي للنادي الأهلي للحصول على وسام أبو علي، في كلام من أندية كثيرة، ولكن لم يصل عرض رسمي".

وأختتم أحمد شوبير، قائلًا: "المدير الرياضي محمد رمضان عقد جلسة مع وسام أبو علي وعدل عقده ورفع قيمته المالية".

يذكر أن وسام أبو علي قد تألق مع الأهلي في كأس العالم للأندية وسجل هاتريك أمام بورتو وتصدر هدافي البطولة.

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أحمد شوبير وسام أبو علي النادي الأهلي القلعة الحمراء
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