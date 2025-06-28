كأس العالم للأندية 2025

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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

01:00 ص السبت 28 يونيو 2025
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القاهرة ـ مصراوي

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات دور الـ 16 من النسخة الجارية لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وشهدت الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية تواجد عربي وحيد ممثل في نادي الهلال السعودي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية

07:00 ـ بالميراس vs بوتافوجو ـ القناة الناقلة: منصة DAZN

11:00 ـ بنفيكا vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: MBC مصر 2

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